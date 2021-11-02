Обвал многоэтажного дома в Нигерии: около 100 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В портовом городе Лагос (Нигерия) произошел обвал 21-этажного здания. В результате крушения без вести пропали около 100 человек. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно информации, все 100 пропавших проводили строительные работы на месте в момент, когда рухнуло здание.
Спасателям удалось вытащить из-под завалов 3 людей, и передать их медикам. На данный момент продолжаются поиски остальных пропавших. Для этого спасатели используют экскаваторы и прожекторы, работающие от генератора.
Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. В комплекс башен входили высотки с роскошными квартирами.
Дополнение
Reuters отмечает, что обвал зданий в Нигерии является частым явлением, поскольку застройщики не соблюдают правила безопасного строительства и используют материалы, не соответствующие стандартам.