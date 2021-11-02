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Обвал многоэтажного дома в Нигерии: около 100 человек пропали без вести

Киев • УНН

 • 21272 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В портовом городе Лагос (Нигерия) произошел обвал 21-этажного здания. В результате крушения без вести пропали около 100 человек. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Обвал многоэтажного дома в Нигерии: около 100 человек пропали без вести

Детали

Согласно информации, все 100 пропавших проводили строительные работы на месте в момент, когда рухнуло здание.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов 3 людей, и передать их медикам. На данный момент продолжаются поиски остальных пропавших. Для этого спасатели используют экскаваторы и прожекторы, работающие от генератора.

Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. В комплекс башен входили высотки с роскошными квартирами.

Дополнение

Reuters отмечает, что обвал зданий в Нигерии является частым явлением, поскольку застройщики не соблюдают правила безопасного строительства и используют материалы, не соответствующие стандартам.

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