ОБСЄ "розчарована" рішенням СБУ заборонити в'їзд на територію України російському журналісту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір розкритикував рішення влади України заборонити в’їзд в країну голові Спілки журналістів Росії Володимиру Соловйову. Про це йдеться в заяві, розміщеній у четвер на офіційній сторінці офісу представника ОБСЄ в Twitter, передає УНН.
“Був розчарований тим, що голові Спілки журналістів Росії Володимиру Соловйову заборонений в’їзд в Україну терміном на три роки, — написав Дезір. — Країни ОБСЄ віддані тому, щоб сприяти поїздкам журналістів. Обмеження на поїздки впливають на вільне поширення інформації”.
Служба безпеки України в середу заборонила голові Спілки журналістів Росії Володимиру Соловйову в’їзд на територію країни на три роки.
Як повідомляв УНН, у Росії обурені через заборону на в’їзд в Україну голові Спілки журналістів Росії (СЖР) Володимиру Соловйову. У російському МЗС звинуватили “київський режим” у прагненні не допустити будь-яких контактів між журналістами Росії і України.