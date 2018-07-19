ОБСЕ "разочарована" решением СБУ запретить въезд на территорию Украины российскому журналисту
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал решение властей Украины запретить въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter, передает УНН.
“Был разочарован тем, что председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву запрещен въезд в Украину сроком на три года, — написал Дезир. — Страны ОБСЕ привержены тому, чтобы способствовать поездкам журналистов. Ограничения на поездки влияют на свободное распространение информации”.
Служба безопасности Украины в среду запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года.
Как сообщал УНН, в России возмущены из-за запрета на въезд в Украину председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву. В российском МИДе обвинили “киевский режим” в стремлении не допустить каких-либо контактов между журналистами России и Украины.