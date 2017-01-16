ОБСЄ повідомило про обстріл пункту обігріву МКЧХ в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. ОБСЄ повідомило про обстріл пункту обігріву Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ) в Станиці Луганській. Про це під час брифінгу заявив спецпредставник ОБСЄ по Україні Мартін Сайдік, передає кореспондент УНН.
"Нажаль всі порушення припинення вогню, в тому числі з використанням важкого озброєння мали і мають місце",- сказав М.Сайдік.
Він зазначив, що порівняно з 24 грудня кількість обстрілів знизилась. Разом з тим, за його словами, повне припинення вогню та відведення озброєння – було пріоритетом сьогоднішніх переговорів.
"Я з глибоким співчюттям маю повідомити про обстріл недавно відкритого МКЧХ пункту обігріву в Станиці Луганській. І цей факт є грубим порушенням міжнародного гумантірного права", - заявив М.Сайдік.
Як повідомляв УНН, у Мінську закінчилося засідання Тристоронньої контактної групи