ОБСЕ сообщила об обстреле пункта обогрева МККК в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. ОБСЕ сообщил об обстреле пункта обогрева Международного комитета красного креста (МККК) в Станице Луганской. Об этом во время брифинга заявил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент УНН.
"К сожалению все нарушения прекращения огня, в том числе с использованием тяжелого вооружения имели и имеют место", - сказал М.Сайдик.
Он отметил, что по сравнению с 24 декабря количество обстрелов снизилась. Вместе с тем, по его словам, полное прекращение огня и отвода вооружение - было приоритетом сегодняшних переговоров.
"Я с глубоким сожалением должен сообщить об обстреле недавно открытого МККК пункта обогрева в Станице Луганской. И этот факт является грубым нарушением международного гумантирного права", - заявил М.Сайдик.
Как сообщал УНН, в Минске закончилось заседание Трехсторонней контактной группы