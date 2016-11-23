Обсяг введеного в експлуатацію житла на Київщині у жовтні зріс на 10%

При цьому у міських поселеннях Київської області протягом звітного періоду було прийнято в експлуатацію 447,4 тис. метрів квадратних метрів.

Додамо, що загалом по Україні протягом звітного періоду обсяг введеного у експлуатацію житла становив 5 млн 674,7 тис. квадратних метрів.

Раніше аналітики відзначали, що останнім часом спостерігається попит саме на квартири в передмісті столиці. Перш за все це пояснюється ціновою доступністю.

Крім того, при виборі житла для покупця важливу роль відіграють термін експлуатації житла, екологія, якість води, розвиненість інфраструктури.

На сьогоднішній день квартира в столиці як мінімум вдвічі дорожче, ніж квартира в новому житловому комплексі передмістя.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.

При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.