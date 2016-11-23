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Объем введенного в эксплуатацию жилья в Киевской области в октябре вырос на 10%

Киев • УНН

 • 6862 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 года на Киевской области было принято в эксплуатацию 1 млн 176,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 10,3% больше, чем в соответствующий период прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на данные статистики .

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Киевской области в октябре вырос на 10%

При этом в городах Киевской области в течение отчетного периода было принято в эксплуатацию 447,4 тыс. квадратных метров метров.

Добавим, что в целом по Украине в течение отчетного периода объем введенного в эксплуатацию жилья составил 5 млн 674,7 тыс. квадратных метров.

Ранее аналитики отмечали, что в последнее время наблюдается спрос именно на квартиры в пригороде столицы. Прежде всего это объясняется ценовой доступностью.

Кроме того, при выборе жилья для покупателя важную роль играют срок эксплуатации жилья, экология, качество воды, развитость инфраструктуры.

На сегодняшний день квартира в столице как минимум вдвое дороже, чем квартира в новом жилом комплексе пригорода.

Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.

При этом на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".

Украинские Национальные Новости

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