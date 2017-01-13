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Обсяг будівництва житла в Україні у 2016 році збільшився на 25%

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Державна служба статистики України оприлюднила результати роботи будівельної сфери за 11 місяців 2016 року, повідомляє УНН.

Згідно з їх даними, у 2016 році підприємства України набудували на загальну суму майже 60 млрд грн. Із них на будівництво житла було направлено понад 15 млрд грн. Це на 25% більше, ніж у 2015 році.

У звіті НБУ щодо фінансової стабільності йдеться про те, що одним із лідерів будівництва є Київська область. Згідно з даними Держслужби статистики, обсяг виконаних будівельних робіт на Київщині у 2016 році збільшився майже на 40% до 3 млрд 405 млн грн. При цьому обсяг будівництва житла на Київщині зріс на 10%.

Нагадаємо, у Київській області зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia. Загалом забудова житлового комплексу має сягнути 80 га. У 2017 році планується ввести першу чергу будівництва.

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