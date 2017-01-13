Объем строительства жилья в Украине в 2016 году увеличился на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Государственная служба статистики Украины обнародовала результаты работы строительной сферы за 11 месяцев 2016 года, сообщает УНН.
Согласно их данным, в 2016 году предприятия Украины настроили на общую сумму почти 60 млрд грн. Из них на строительство жилья было направлено более 15 млрд грн. Это на 25% больше, чем в 2015 году.
В отчете НБУ по финансовой стабильности говорится, что одним из лидеров строительства является Киевская область. Согласно данным Госслужбы статистики, объем выполненных строительных работ в Киевской области в 2016 году увеличился почти на 40% до 3 млрд 405 млн грн. При этом объем строительства жилья в Киевской области вырос на 10%.
Напомним, в Киевской области строят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. В общем застройка жилого комплекса должна составить 80 га. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь строительства.