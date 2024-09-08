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Обстріли Дніпропетровщини: постраждала жінка, пошкоджено будинки

Обстріли Дніпропетровщини: постраждала жінка, пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 36478 перегляди

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину дронами та артилерією. Постраждала 62-річна жінка, пошкоджено п'ять приватних будинків та інші споруди, виникла пожежа.

Противник увечері та вночі обстрілював Дніпропетровщину, внаслідок чого постраждала одна мешканка області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За інформацією, окупанти використовували дрони-камікадзе, артилерію та скидали боєприпаси з безпілотників. Найбільше дісталося Марганецькій громаді та райцентрі.

Внаслідок атак пошкоджено місцеву інфраструктуру. Виникла пожежа через займання сухої трави, але рятувальники швидко її ліквідували. Жертв немає.

З’явилася уточнена інформація, що під час вчорашніх обстрілів у Марганецькій громаді постраждала 62-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та забій грудної клітини. Жінка отримала медичну допомогу, її стан стабільний.

Загалом обстріли пошкодили п’ять приватних будинків, господарську споруду та ще одну будівлю, яка не використовувалася.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено підприємство та будинки05.09.24, 18:40 • 22543 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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