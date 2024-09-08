Противник вечером и ночью обстреливал Днепропетровскую область, в результате чего пострадала одна жительница области. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, оккупанты использовали дроны-камикадзе, артиллерию и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Больше всего досталось Марганецкой громаде и райцентру.

В результате атак повреждена местная инфраструктура. Возник пожар из-за возгорания сухой травы, но спасатели быстро его ликвидировали. Жертв нет.

Появилась уточненная информация, что во время вчерашних обстрелов в Марганецкой громаде пострадала 62-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и ушиб грудной клетки. Женщина получила медицинскую помощь, ее состояние стабильное.

В общем обстрелы повредили пять частных домов, хозяйственную постройку и еще одно здание, которое не использовалось.

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