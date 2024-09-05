Днепропетровщина: враг обстрелял Никопольский район, повреждены предприятие и дома

Артобстрелы, удары дронами и сброс боеприпасов с БпЛА. Враг бил по Никопольщине в течение дня, есть повреждения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

По словам председателя ОВА, в райцентре повреждения есть на одном из предприятий. Изуродованы 2 частных дома, в одном из которых возникло возгорание. Побиты авто, хозяйственная постройка и линии электропередач.

«Неспокойно было также в Марганецкой и Мировской громадах. Там задело инфраструктуру. Произошло два пожара. Горели дома местных и сухая трава. Огонь чрезвычайники укротили. Разбита и машина», - сообщил Лысак.

Председатель ОВА отметил, что в области объявлена воздушная тревога.

«Будьте в безопасных местах!» - резюмировал он.

На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки