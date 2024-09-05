Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено підприємство та будинки
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі та електромережі. В області оголошено повітряну тривогу.
Артобстріли, удари дронами та скидання боєприпасів з БпЛА. Ворог гатив по Нікопольщині протягом дня, є пошкодження. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
За словами голови ОВА, у райцентрі пошкодження є на одному з підприємств. Понівечені 2 приватні оселі, в одній з яких виникло займання. Побиті авто, господарська споруда та лінії електропередач.
"Неспокійно було також у Марганецькій та Мирівській громадах. Там зачепило інфраструктуру. Сталося дві пожежі. Горіли оселя місцевих та суха трава. Вогонь надзвичайники приборкали. Потрощена й машина", - повідомив Лисак.
Голова ОВА зауважив, що в області оголошено повітряну тривогу.
"Будьте у безпечних місцях!" - резюмував він.
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