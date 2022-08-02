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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Обстрілів Харкова вночі не фіксували, в області ворог вдарив по 4 районах - голова ОВА

Обстрілів Харкова вночі не фіксували, в області ворог вдарив по 4 районах - голова ОВА

Київ • УНН

 • 176948 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Обстрілів Харкова у ніч на 2 серпня не фіксували, в області російські окупанти вдарили по чотирьох районах, зокрема, вранці - по підприємству у Чугуєвському районі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі у місті Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області:

  • У Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок - зруйновані будівлі та потужності.
  • Вночі росіяни обстріляли село Циркуни, Харківського району, пошкоджений житловий будинок. Кілька разів наносили удари і по Черкаським Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.
  • У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.

"Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура!" - зазначив Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, вказав він, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.

При цьому, з його слів, на лінії зіткнення тривають бойові дії. "Наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога. Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів", - повідомив голова Харківської ОВА.

Доповнення

1 серпня вранці у Харкові обстріляли Салтівку, було двоє поранених, зокрема, одна людина, яка чекала автобус на зупинці громадського транспорту.

Українські Національні Новини

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