Обстрелов Харькова ночью не фиксировали, в области враг ударил по 4 районам - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Обстрелов Харькова в ночь на 2 августа не фиксировали, в области российские оккупанты ударили по четырем районам, в частности, утром – по предприятию в Чугуевском районе. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Минувшей ночью в городе Харькове было спокойно, ударов врага не зафиксировано", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
Глава ОВА сообщил, что российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области:
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- В Чугуевском районе утром оккупанты попали в одно из производств. Как следствие – разрушенные здания и мощностей.
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- Ночью россияне обстреляли село Циркуны, Харьковского района, поврежден жилой дом. Несколько раз наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения.
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- В Богодуховском районе в результате вражеских обстрелов повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар.
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"Отмечу: пострадала исключительно гражданская инфраструктура!" – отметил Синегубов.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, указал он, вызовов по поводу пострадавших в результате российских обстрелов не было.
При этом, по его словам, на линии столкновения продолжаются боевые действия. "Наши защитники продолжают держать свои позиции и уничтожать живую силу и технику врага. За прошедшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов", - сообщил глава Харьковской ОВА.
Дополнение
1 августа утром в Харькове обстреляли Салтовку, было двое раненых, в том числе один человек, ожидавший автобус на остановке общественного транспорта.