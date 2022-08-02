Обстрелов Харькова ночью не фиксировали, в области враг ударил по 4 районам - глава ОВА

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"Минувшей ночью в городе Харькове было спокойно, ударов врага не зафиксировано", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА сообщил, что российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области:



В Чугуевском районе утром оккупанты попали в одно из производств. Как следствие – разрушенные здания и мощностей.



Ночью россияне обстреляли село Циркуны, Харьковского района, поврежден жилой дом. Несколько раз наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения.



В Богодуховском районе в результате вражеских обстрелов повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар.



"Отмечу: пострадала исключительно гражданская инфраструктура!" – отметил Синегубов.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, указал он, вызовов по поводу пострадавших в результате российских обстрелов не было.

При этом, по его словам, на линии столкновения продолжаются боевые действия. "Наши защитники продолжают держать свои позиции и уничтожать живую силу и технику врага. За прошедшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Дополнение

1 августа утром в Харькове обстреляли Салтовку, было двое раненых, в том числе один человек, ожидавший автобус на остановке общественного транспорта.