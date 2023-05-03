Обстріли не завада: птахи масово мігрують через територію заповідника на прикордонні Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Попри постійні обстріли прикордоння Сумської області, науковці-орнітологи фіксують масову міграцію птахів через територію Нацпарку “Деснянсько-Старогутський”, пише УНН з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в Telegram.
Деталі
У деокупованих установах Нацпарку продовжуються спостереження за птахами. Постійні обстріли прикордоння Сумщини не спиняють пірнатих.
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"Гуси, качки, журавлі, припутні, денні хижі птахи, зяблики, дрозди, шпаки – ці та інші види птахів помічені під час моніторингу міграції птахів на території водно-болотного угіддя «Заплава Десни» на початку квітня", - повідомляє Міндовкілля у Telegram.
Птахи утворювали скупчення на водоймах, які досягали до 10 тисяч птахів. Усього за тиждень експедиції науковців-орнітологів на території Нацпарку зареєстровано 73 види мігруючих птахів.
Доповнення
Прикородоння Сумщини залишається однією з найнебезпечніших деокупованих територій України. Ворожі обстріли там фіксуються майже щодоби.
Як раніше повідомляв УНН, за даними Міненерго у ніч на 3 травня російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Сумщини. Як наслідок - суттєво пошкоджено електропідстанцію, знеструмлено більше ніж 4 тисяч абонентів.
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