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Обстріли не завада: птахи масово мігрують через територію заповідника на прикордонні Сумщині

Обстріли не завада: птахи масово мігрують через територію заповідника на прикордонні Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Попри постійні обстріли прикордоння Сумської області, науковці-орнітологи фіксують масову міграцію птахів через територію Нацпарку “Деснянсько-Старогутський”, пише УНН з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в Telegram.

Деталі

У деокупованих установах Нацпарку продовжуються спостереження за птахами. Постійні обстріли прикордоння Сумщини не спиняють пірнатих.

Цитата

"Гуси, качки, журавлі, припутні, денні хижі птахи, зяблики, дрозди, шпаки – ці та інші види птахів помічені під час моніторингу міграції птахів на території водно-болотного угіддя «Заплава Десни» на початку квітня", - повідомляє Міндовкілля у Telegram.

Птахи утворювали скупчення на водоймах, які досягали до 10 тисяч птахів. Усього за тиждень експедиції науковців-орнітологів на території Нацпарку зареєстровано 73 види мігруючих птахів.

Доповнення

Прикородоння Сумщини залишається однією з найнебезпечніших деокупованих територій України. Ворожі обстріли там фіксуються майже щодоби.

Як раніше повідомляв УНН, за даними Міненерго у ніч на 3 травня російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Сумщини. Як наслідок - суттєво пошкоджено електропідстанцію, знеструмлено більше ніж 4 тисяч абонентів.

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