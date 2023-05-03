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Обстрелы не помеха: птицы массово мигрируют через территорию заповедника на приграничной Сумщине

Обстрелы не помеха: птицы массово мигрируют через территорию заповедника на приграничной Сумщине

Киев • УНН

 • 6720659 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Несмотря на постоянные обстрелы приграничья Сумской области, ученые-орнитологи фиксируют массовую миграцию птиц через территорию Нацпарка “Деснянско-Старогутский”, пишет УНН со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Telegram.

Детали

В деоккупированных учреждениях Нацпарка продолжаются наблюдения за птицами. Постоянные обстрелы приграничья Сумщины не останавливают пернатых.

Цитата

"Гуси, утки, журавли, припутни, дневные хищные птицы, зяблики, дрозды, скворцы – эти и другие виды птиц замечены во время мониторинга миграции птиц на территории водно-болотного угодья «Заплава Десны» в начале апреля", - сообщает Минприроды в Telegram.

Птицы образовывали скопления на водоемах, которые достигали до 10 тысяч птиц. Всего за неделю экспедиции ученых-орнитологов на территории Нацпарка зарегистрировано 73 вида мигрирующих птиц.

Дополнения

Приграничье Сумщины остается одной из самых опасных деоккупированных территорий Украины. Вражеские обстрелы там фиксируются почти ежесуточно.

Как ранее сообщал УНН, по данным Минэнерго в ночь на 3 мая российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов Сумщины. Как следствие - существенно повреждена электроподстанция, обесточены более 4 тысяч абонентов.

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