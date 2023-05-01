На Миколаївщині закриють морські пляжі для цивільних через мінну небезпеку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Доступ до морських пляжів у Миколаївській області буде заборонений цього літа через мінну загрозу, заявив на брифінгу голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додавши, що водночас внутрішні водойми будуть доступні для відпочинку, передає УНН.

Цитата

“На Миколаївщині доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонений військовими через мінну загрозу і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку”, - заявив Кім.

Деталі

Він додав, що на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози замінування, можна буде відпочивати.

Доповнення

Британське Міноборони у черговому звіті на основі розвідданих оцінило терміни для очищення України від мін у щонайменше 10 років.

Українські Національні Новини

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