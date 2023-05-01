На Миколаївщині закриють морські пляжі для цивільних через мінну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Доступ до морських пляжів у Миколаївській області буде заборонений цього літа через мінну загрозу, заявив на брифінгу голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додавши, що водночас внутрішні водойми будуть доступні для відпочинку, передає УНН.
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“На Миколаївщині доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонений військовими через мінну загрозу і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку”, - заявив Кім.
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Він додав, що на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози замінування, можна буде відпочивати.
Доповнення
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