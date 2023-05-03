На Сумщині через ворожий удар авіабомбами пошкоджено електропідстанцію, є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У ніч на 3 травня російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Сумщини. Як наслідок - суттєво пошкоджено електропідстанцію, знеструмлено більше ніж 4 тисяч абонентів, повідомляє Міненерго у Telegram, пише УНН.
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“Окупанти продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру країни. У ніч на 3 травня ворог скинув дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. Внаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію - є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів” - ідеться у повідомленні.
Деталі
У Міненерго зазначають, що через пошкодження у результаті бойових дій знеструмлено частину споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Енергетики продовжують ремонтні роботи і повертають світло у доміки після нещодавнього масованого обстрілу. Зокрема, заживлено споживачів на Дніпропетровщині, повідомили у міністерстві.
На Херсонщині також тривають відновлювальні роботи. За добу понад 3,8 тисячі абонентам відновили постачання електроенергії, додали у відомстві.
Міненерго повідомляє, що енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів.
Нагадаємо
Протягом вчорашнього дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 112 вибухів.