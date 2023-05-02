Ворог здійснив 19 обстрілів прикордонних громад Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня УНН. Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 112 вибухів. Про це пише Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Юнаківської, Ворожбянської, Миропільської, Середино-Будської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської; Великописарівської; Новослобідської. Зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, по Середино-Будська громаді росіяни здійснили авіаудар (пролунало 7 вибухів) по м. Середино-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків; 2 багатоквартирні житлові будинки; магазин; ЛЕП. Також по території громади били з артилерії – зафіксовано 12 вибухів.
По Юнаківській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (мешканці чули 5 вибухів). Внаслідок обстрілу здійснено пошкодження території та споруд одного із агропідприємств. Також бив ворог з мінометів – пролунало 3 вибухи. Крім того, з ворожого БпЛА скинули 2 ВОГ. Пошкоджено автомобіль.
У Ворожбянській громаді зафіксовано 5 вибухів з мінометів.
По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (зафіксовано 6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та приватний житловий будинок.
По Глухівській громаді був артилерійський обстріл (пролунало 16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено нежиле приміщення одного з підприємств.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії (також зафіксовано 16 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено: ферму, де утримувались телята, та лісопилку.
Також повідомляється, що у Білопільській громаді ворог скинув 12 мін.
По Миропільській громаді було здійснено мінометні обстріли – було чутно 18 вибухів.
По Новослобідська громаді ворог бив з міномету – зафіксовано 1 вибух.
У Шалигинській громаді росіяни скинули 7 мін.
По Есманській громаді здійснено обстріл зі ствольної артилерії (пролунало 2 вибухи).
Нагадаємо
росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблі.