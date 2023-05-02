Враг совершил 19 обстрелов пограничных общин Сумщины

ukru
08:24 • 17583 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 51482 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107813 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 80682 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119798 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117418 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107738 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102169 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113097 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 133012 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 55625 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 85247 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105903 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 30526 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 44376 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 182280 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212852 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 153118 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159423 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195687 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 93646 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 108073 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124638 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159994 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166611 просмотра
Актуальное
Враг совершил 19 обстрелов пограничных общин Сумщины

Враг совершил 19 обстрелов пограничных общин Сумщины

Киев • УНН

 • 333713 просмотра

КИЕВ. 2 мая УНН. В течение дня россияне совершили 19 обстрелов пограничных общин Сумщины, зафиксировано 112 взрывов. Об этом пишет Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Цитата

В течение дня россияне осуществили 19 обстрелов приграничных общин: Белопольской, Юнаковской, Ворожбянской, Миропольской, Середино-Будской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской; Великописаревской; Новослободской. Зафиксировано 112 взрывов. К сожалению, есть разрушения", - говорится в сообщении. 

Детали

В частности, по Середино-Будской общине россияне совершили авиаудар (прозвучало 7 взрывов) по г. Середино-Буда. В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов; 2 многоквартирных жилых дома; магазин; ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии – зафиксировано 12 взрывов.

По Юнаковской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (жители слышали 5 взрывов). В результате обстрела осуществлено повреждение территории и сооружений одного из агропредприятий. Также бил враг из минометов – прозвучало 3 взрыва. Кроме того, с вражеского БпЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.

В Ворожбянской громаде зафиксировано 5 взрывов из минометов.

По Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел (зафиксировано 6 взрывов). В результате обстрела поврежден магазин и частный жилой дом.

По Глуховской громаде был артиллерийский обстрел (прозвучало 16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.

По Зноб-Новгородской громаде россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (также зафиксировано 16 взрывов). В результате обстрела повреждены: ферма, где содержались телята, и лесопилка.

Также сообщается, что в Белопольской громаде враг сбросил 12 мин.

По Миропольской общине были осуществлены минометные обстрелы – было слышно 18 взрывов.

По Новослободской громаде враг бил из миномета – зафиксирован 1 взрыв.

В Шалыгинской громаде россияне сбросили 7 мин.

По Эсманской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (прозвучало 2 взрыва).

Напомним

россияне продолжают обстреливать Херсонскую область, есть погибшие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы