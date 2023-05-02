Херсонщина: росіяни продовжують обстрілювати область, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня УНН. росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблі та поранені. Про це пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
Цитата
"росіяни продовжують тероризувати Херсонщину.
Сьогодні ввечері ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що російська артилерія також ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, її у важкому стані шпиталізували. Наразі, лікарі борються за життя постраждалої.
Повідомляється, що тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені.
Нагадаємо
У Міненерго повідомили, що електромережа у двох областях отримала пошкодження через обстріли ворога, але енергосистема стабільна.