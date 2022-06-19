Обстріли Миколаївщини: за добу рашисти поранили 16 людей

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Дітей серед поранених немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

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Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів: Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 297 громадян, які постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо

18 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину. Зокрема, глава держави оглянув зруйновану ракетним ударом російських окупантів будівлю Миколаївської ОДА та доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих.