Зеленський оглянув зруйновану рашистами ОДА в Миколаєві: доручив допомогти сім’ям загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оглянув зруйновану ракетним ударом ворога будівлю Миколаївської ОДА та доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу будівлі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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«Сьогодні разом з Володимиром Зеленським та командою Офісу відвідали прекрасну Миколаївщину та незламне місто корабелів. Президент провів нараду щодо ситуації в регіоні, зокрема говорили про стан економіки та шляхи вирішення інфраструктурних питань в області», - написав Єрмак у Telegram.
«Разом з Володимиром Зеленським ми оглянули зруйновану ракетним ударом будівлю Миколаївської ОДА. Президент доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу будівлі», - повідомив керівник ОП.
Деталі
За його словами, серед головних тем наради було відновлення водопостачання Миколаєва, яке було ускладнене через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами - це ключове.
Єрмак зазначив, що також обговорили ситуацію у сільському господарстві Миколаївщини.
«Збір цьогорічного врожаю - це дуже важливий процес, як і забезпечення фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та паливом. Багато залежить від наявності приміщень для збереження зернових та формування нових логістичних шляхів», - написав Єрмак.
За його словами, представники військового командування регіону доповіли про ситуацію у зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Обговорили загрози з суходолу, з моря та з боку невизнаного Придністров’я, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний.
Він зазначив, що було приділено увагу матеріально-технічному забезпеченню окремого угрупування військ «Примор’я» та його оборонним потребам.
Окрім того, Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевої влади - орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня було нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом «За мужність» ІІІ ступеня - Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича, а також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Гнатов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський поділився відео з Миколаївщини, зазначивши, що провів нараду щодо важливих питань регіону.