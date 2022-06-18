Зеленський на Миколаївщині: провів нараду щодо загроз із суходолу та з моря

Цитата

"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - зазначив Зеленський у Telegram, оприлюднивши відео.

На оприлюдненому відео видно поряд з Президентом голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Доповнення

Через обстріли російськими військами за минулу добу у Миколаївській області було поранено ще 22 людей.