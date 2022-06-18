Зеленський на Миколаївщині: провів нараду щодо загроз із суходолу та з моря
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поділився відео з Миколаївщини, зазначивши, що провів нараду щодо важливих питань регіону, пише УНН.
Цитата
"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - зазначив Зеленський у Telegram, оприлюднивши відео.
На оприлюдненому відео видно поряд з Президентом голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Доповнення
Через обстріли російськими військами за минулу добу у Миколаївській області було поранено ще 22 людей.