Миколаївщина: поранення через ворожі обстріли отримали ще 22 людей

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"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. (...) За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - вказала Замазєєва у Telegram.

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Зі слів голови облради, під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 284 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила Замазєєва.

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Ворог вдарив касетними снарядами неподалік від Миколаєва.