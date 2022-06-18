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Миколаївщина: поранення через ворожі обстріли отримали ще 22 людей

Миколаївщина: поранення через ворожі обстріли отримали ще 22 людей

Київ • УНН

 • 80086 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Через обстріли російськими військами за минулу добу у Миколаївській області було поранено ще 22 людей, повідомляє голова Миколаївськох облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. (...) За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - вказала Замазєєва у Telegram.

Деталі

Зі слів голови облради, під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 284 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила Замазєєва.

Доповнення

Ворог вдарив касетними снарядами неподалік від Миколаєва.

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