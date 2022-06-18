Ворог вдарив касетними снарядами неподалік від Миколаєва - ОВА

Цитата

«Миколаївський район: впродовж доби були обстріли села Парутине Куцурубської громади. Потерпілих немає. За попередньою інформацією, зафіксовано понад 12 прильотів ворожих касетних снарядів», - зазначається в повідомленні.

Деталі

Повідомляється також, що тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

«Учора обстрілів зазнала Широківська громада. Потерпілих немає. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Внаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинуло двоє людей, дістали поранення – 20, серед них дві дитини.