Ворог вдарив касетними снарядами неподалік від Миколаєва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Зафіксовано понад 12 прильотів ворожих касетних снарядів по селу Парутине Куцурубської громади Миколаївського району. Про це йдеться у ранковому зведенні з ОВА за добу, передає УНН.
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«Миколаївський район: впродовж доби були обстріли села Парутине Куцурубської громади. Потерпілих немає. За попередньою інформацією, зафіксовано понад 12 прильотів ворожих касетних снарядів», - зазначається в повідомленні.
Деталі
Повідомляється також, що тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
«Учора обстрілів зазнала Широківська громада. Потерпілих немає. Зруйновано фермерські склади та три житлових будинки», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Внаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинуло двоє людей, дістали поранення – 20, серед них дві дитини.