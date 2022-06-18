Враг ударил кассетными снарядами недалеко от Николаева - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Зафиксировано более 12 прилетов вражеских кассетных снарядов по селу Парутино Куцурубской громады Николаевского района. Об этом говорится в утренней сводке из ОВА за сутки, передает УНН.
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«Николаевский район: в течение суток были обстрелы села Парутино Куцурубской громады. Потерпевших нет. По предварительной информации, зафиксировано более 12 прилетов вражеских кассетных снарядов», - отмечается в сообщении.
Детали
Сообщается также, что продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
«Вчера обстрелов потерпела Широковская громада. Потерпевших нет. Разрушены фермерские склады и три жилых дома», - говорится в сообщении.
Дополнение
В результате ракетных ударов по Николаеву погибли два человека, получили ранения – 20, среди них два ребенка.