Ракетний удар по Миколаєву: серед постраждалих двоє дітей

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Внаслідок ракетних ударів по Миколаєву пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, трансформаторну підстанцію, приміщення спортивного клубу та промисловий об'єкт.

"У будинках пошкодило покрівлю і балкони, повибивало вікна, повикручувало вхідні металеві двері, є квартири, де від ударної хвилі знесло міжкімнатні стіни. Двоє людей загинули, ще 20 дістали поранення (16 з них госпіталізовано, 4 - від госпіталізації відмовились). Серед поранених - 2 дитини", - написав Сєнкевич.

На місці працюють комунальні служби міста, які зачищають проїзди від скла, каміння та сміття, допомагають людям забити вікна і двері. Аварійні бригади "Миколаївгазу" та "Миколаївобленерго" відпрацьовують свої об‘єкти. У співпраці з волонтерами організовано підвіз питної води та гарячого харчування.

Нагадаємо

Вчора на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 16 людей, серед них двоє дітей. Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська, Мішково-Погорілівська та Воскресенська.