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Ракетный удар по Николаеву: среди пострадавших двое детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате ракетных ударов по Николаеву погибли два человека, получили ранения – 20, среди них два ребенка. Об этом сообщил глава Николаева Александр Сенкевич, информирует УНН

Детали

В результате ракетных ударов по Николаеву поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещение спортивного клуба и промышленный объект.

"В домах повредило кровлю и балконы, выбило окна, выкрутило входную металлическую дверь, есть квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены. Два человека погибли, еще 20 получили ранения (16 из них госпитализированы, 4 - от госпитализации . Среди раненых - 2 ребенка", - написал он.

На месте работают коммунальные службы города. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери. Аварийные бригады "Николаевгаза" и "Николаевоблэнерго" отрабатывают свои объекты. В сотрудничестве с волонтерами организован подвоз питьевой воды и горячего питания.

Напомним

Вчера в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 16 человек, среди них двое детей. Под обстрелами оказались общины Баштанского и Николаевского районов: Широковский, Березнеговатский, Первомайский, Куцурубский, Мишково-Погореловский и Воскресенский.

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