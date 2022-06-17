Ракетный удар по Николаеву: среди пострадавших двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате ракетных ударов по Николаеву погибли два человека, получили ранения – 20, среди них два ребенка. Об этом сообщил глава Николаева Александр Сенкевич, информирует УНН.
Детали
В результате ракетных ударов по Николаеву поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещение спортивного клуба и промышленный объект.
"В домах повредило кровлю и балконы, выбило окна, выкрутило входную металлическую дверь, есть квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены. Два человека погибли, еще 20 получили ранения (16 из них госпитализированы, 4 - от госпитализации . Среди раненых - 2 ребенка", - написал он.
На месте работают коммунальные службы города. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери. Аварийные бригады "Николаевгаза" и "Николаевоблэнерго" отрабатывают свои объекты. В сотрудничестве с волонтерами организован подвоз питьевой воды и горячего питания.
Напомним
Вчера в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 16 человек, среди них двое детей. Под обстрелами оказались общины Баштанского и Николаевского районов: Широковский, Березнеговатский, Первомайский, Куцурубский, Мишково-Погореловский и Воскресенский.