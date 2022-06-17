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Обстріли Миколаївщини: за добу окупанти поранили ще 16 людей, серед них діти

Обстріли Миколаївщини: за добу окупанти поранили ще 16 людей, серед них діти

Київ • УНН

 • 152116 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Вчора на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 16 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська, Мішково-Погорілівська та Воскресенська.

"На Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Серед постраждалих - 2 дітей. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - заявила Замазєєва.

За її інформацією, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 296 громадян, що постраждали від атак окупантів. Ще 50 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо 

Російські загарбники сьогодні зранку знову вдарили ракетами по Миколаєву – загинула одна людина, шестеро дістали поранення, серед них дитина, також пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки.

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