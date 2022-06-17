Обстрелы Николаевской области: за сутки оккупанты ранили еще 16 человек, среди них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Вчера в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 16 человек, среди них двое детей. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.
Детали
Под обстрелами оказались общины Баштанского и Николаевского районов: Широковская, Березнеговатская, Первомайская, Куцурубская, Мешково-Погореловская и Воскресенская.
"В Николаевской области ранения получили 16 человек. Среди пострадавших – 2 детей. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - заявила она.
По ее информации, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 296 граждан, пострадавших от атак оккупантов. Еще 50 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Напомним
Российские захватчики сегодня утром снова ударили ракетами по Николаеву – погиб один человек, шестеро получили ранения, среди них ребенок, также повреждены четыре жилых многоэтажки.