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Николаевская область: ранения из-за вражеских обстрелов получили еще 22 человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Из-за обстрелов российскими войсками за минувшие сутки в Николаевской области было ранено еще 22 человека, сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. (...) За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 22 человека. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - указала Замазеева в Telegram.

Детали

По словам председателя облсовета, под обстрелами оказались город Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 284 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Замазеева.

Дополнение

Враг ударил кассетными снарядами недалеко от Николаева.

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