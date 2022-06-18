Николаевская область: ранения из-за вражеских обстрелов получили еще 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Из-за обстрелов российскими войсками за минувшие сутки в Николаевской области было ранено еще 22 человека, сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
Цитата
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. (...) За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 22 человека. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - указала Замазеева в Telegram.
Детали
По словам председателя облсовета, под обстрелами оказались город Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 284 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила Замазеева.
Дополнение
Враг ударил кассетными снарядами недалеко от Николаева.