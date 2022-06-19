Обстрелы Николаевской области: за сутки рашисты ранили 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Вчера, 18 июня, в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 16 человек. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 16 человек. Детей среди раненых нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Детали
Под обстрелами оказались город Николаев и общины Баштанского и Николаевского районов: Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 297 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.
Напомним
18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевскую область. В частности, глава государства осмотрел разрушенное ракетным ударом российских оккупантов здание Николаевской ОГА и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.