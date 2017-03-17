Обстріли Луганщини: двоє військових загинуло, семеро поранено

Ввечері минулої доби у результаті обстрілу позицій наших захисників поблизу села Старий Айдар Станично-Луганського району загинуло двоє українських воїнів.

Також до Щастинської лікарні госпіталізовано сімох військовослужбовців з множинними осколковими пораненнями.

Крім того, вздовж лінії розмежування об’єднані російсько-терористичні війська дев’ять разів порушували «режим тиші».

Зокрема, у напрямку сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке Попаснянського району сім разів відкривався вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних і протитанкових гранатометів, БТР, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По укріпленнях українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району двічі застосовувалися 120-мм міномети і протитанкові гранатомети.

Нагадаємо також, що внаслідок обстрілів постраждав 15-річний підліток, хлопець знаходиться в лікарні.

Всього бойовики за минулу добу 77 разів обстріляли сили АТО.