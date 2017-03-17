Обстрелы Луганской области: двое военных погибли, семеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Два украинских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате обстрелов боевиками Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
Вечером в прошедшие сутки в результате обстрела позиций наших защитников вблизи села Старый Айдар Станично-Луганского района погибли двое украинских военных.
Также в больницу г. Счастье госпитализированы семь военнослужащих с множественными осколочными ранениями.
Кроме того, вдоль линии разграничения объединенные российско-террористические войска девять раз нарушали «режим тишины».
В частности, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района семь раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По укреплениям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 120-мм минометы и противотанковые гранатометы.
Напомним также, что в результате обстрелов пострадал 15-летний подросток, парень находится в больнице.
Всего боевики за минувшие сутки 77 раз обстреляли силы АТО.