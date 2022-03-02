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Обстріл телевежі у Києві: відкрито провадження

Обстріл телевежі у Києві: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 197551 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Шевченківська окружна прокуратура міста Києва за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Деталі

За даними слідства, 1 березня 2022 року приблизно о 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали два ракетні удари по Київській телевізійній вежі на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці. Обстріли пошкодили апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

Внаслідок авіаударів окупанта загинуло п’ятеро жителів столиці, ще троє - дістало поранення. Всі загиблі та постраждалі - мирні люди.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі та прокурори, які ретельно документують цей злочин, щоб забезпечити невідворотність покарання для всіх, хто до нього причетний.

За даними керівництва державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління адміністрації Держспецзв’язку, оператор був готовий до таких дій окупанта і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів. Зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.

Нагадаємо

1 березня російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Окрім того, ворог обстріляв Бабин Яр.

Українські Національні Новини

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