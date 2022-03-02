Обстрел телебашни в Киеве: открыто производство

Детали

По данным следствия, 1 марта 2022 года примерно в 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Киевской телевизионной башне на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы. Обстрелы повредили аппаратную, несколько автомобилей и спортивный комплекс.

В результате авиаударов оккупанта погибло пятеро жителей столицы, еще трое - получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - мирные люди.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и прокуроры, которые тщательно документируют это преступление, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для всех, кто к нему причастен.

По данным руководства государственного оператора, Концерна РРТ, который относится к сфере управления админстрации Госспецсвязи, оператор был готов к таким действиям оккупанта и заранее обеспечил доставку сигнала к региональным сетям через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров. Сейчас у населения есть полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

Напомним

1 марта российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне. Кроме того, враг обстрелял Бабий Яр.