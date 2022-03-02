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15 марта, 19:03 • 73603 просмотра

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Обстрел телебашни в Киеве: открыто производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Шевченковская окружная прокуратура города Киева по факту ракетного обстрела Киевской телевизионной башни, в результате которого погибли пять человек, начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Детали

По данным следствия, 1 марта 2022 года примерно в 17:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Киевской телевизионной башне на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы. Обстрелы повредили аппаратную, несколько автомобилей и спортивный комплекс.

В результате авиаударов оккупанта погибло пятеро жителей столицы, еще трое - получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - мирные люди.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и прокуроры, которые тщательно документируют это преступление, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для всех, кто к нему причастен.

По данным руководства государственного оператора, Концерна РРТ, который относится к сфере управления админстрации Госспецсвязи, оператор был готов к таким действиям оккупанта и заранее обеспечил доставку сигнала к региональным сетям через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров. Сейчас у населения есть полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

Напомним

1 марта российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне. Кроме того, враг обстрелял Бабий Яр.

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