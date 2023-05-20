Обстріл Києва: триває локалізація пожежі на даху багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Триває локалізація пожежі на даху багатоповерхівки, після того, як туди впали уламки ворожого дрона. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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"Відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста, яка виникла внаслідок падіння уламків.
Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - зазначили в КМВА.
Доповнення
Раніше у КМВА повідомляли, що внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки.
Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив загоряння внаслідок падіння уламків у столиці.