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Обстріл Києва: триває локалізація пожежі на даху багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Триває локалізація пожежі на даху багатоповерхівки, після того, як туди впали уламки ворожого дрона. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Цитата

"Відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста, яка виникла внаслідок падіння уламків.

Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - зазначили в КМВА.

Доповнення

Раніше у КМВА повідомляли, що внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив загоряння внаслідок падіння уламків у столиці.

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