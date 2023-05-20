Обстрел Киева: продолжается локализация пожара на крыше многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Продолжается локализация пожара на крыше многоэтажки, после того, как туда упали обломки вражеского дрона. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
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"Происходит локализация пожара площадью примерно 80м2 на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города, который возник в результате падения обломков.
Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - отметили в КГВА.
Дополнение
Ранее в КГВА сообщали, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил возгорание в результате падения обломков в столице.