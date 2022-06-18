Обстріл газопереробного підприємства на Харківщині: було влучання кількох ракет, пошкоджено приватні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки", - повідомив Синєгубов.
За його словами, виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу.
"Детальну інформацію повідомимо згодом", - додав голова ОВА.
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Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.