Обстрел газоперерабатывающего предприятия в Харьковской области: было попадание нескольких ракет, повреждены частные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.
Детали
"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома", - сообщил Синегубов.
По его словам, возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар.
"Подробную информацию сообщим впоследствии", - добавил глава ОВА.
Ранее
Оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области. В результате обстрела возник масштабный пожар.