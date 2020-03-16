Обрізка Караваєва коштувала "Динамо" перемоги у матчі УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У рамках 23-го туру, яким відкривалася друга частина чемпіонату України, київське "Динамо" приймало на своєму полі чернігівську "Десну". Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.

Після навісу з флангу на 69 хвилині м’яч відскочив до Шепелєва, який прострілив на Русина, і той у дотик переправив м’яч у сітку — 1:0. Підопічні Олександра Рябоконя на 80-й хвилині зуміли зрівняти рахунок. Караваєв, не дивлячись, віддав пас назад на воротаря, м’яч перехопив Філіппов, який обіграв Бущана та поцілив у порожні ворота — 1:1.

“Це випадковість, звичайно. Він (Караваєв — ред.) помилився, але це міг бути будь-який інший гравець. Не повинно було так бути. В принципі, контролювали гру. Ми підтримали його, оскільки він переживає дуже. По-перше, тому що помилився, а по-друге, втратили очки, але ми повинні йому допомогти, він упорається”, — зізнався захисник киян Микита Бурда.

Додамо, що “Динамо” має 46 очок і посідає 3-тє місце чемпіонату. “Десна” відстає на 3 бали.

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