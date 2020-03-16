Пас Караваева стоил "Динамо" победы в матче УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках 23-го тура, которым открывалась вторая часть чемпионата Украины, киевское “Динамо” принимало на своем поле черниговской “Десны”. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.
После навеса с фланга на 69 минуте мяч отскочил к Шепелеву, который прострелил на Русина, и тот в касание переправил мяч в сетку — 1:0. Подопечные Александра Рябоконя на 80-й минуте сумели сравнять счет. Караваев, не глядя, отдал пас назад на вратаря, мяч перехватил Филиппов, который обыграл Бущана и попал в пустые ворота — 1:1.
“Это случайность, конечно. Он (Караваев — ред.) ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали его, поскольку он переживает очень. Во-первых, потому что ошибся, а во-вторых, потеряли очки, но мы должны ему помочь, он справится”, — признался защитник киевлян Никита Бурда.
Добавим, что “Динамо” 46 очков и занимает 3-е место чемпионата. “Десна” отстает на 3 балла.