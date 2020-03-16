Пас Караваева стоил "Динамо" победы в матче УПЛ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101597 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106847 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105729 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114543 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101135 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105517 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106703 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131609 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130462 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пас Караваева стоил "Динамо" победы в матче УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В рамках 23-го тура, которым открывалась вторая часть чемпионата Украины, киевское “Динамо” принимало на своем поле черниговской “Десны”. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.

После навеса с фланга на 69 минуте мяч отскочил к Шепелеву, который прострелил на Русина, и тот в касание переправил мяч в сетку — 1:0. Подопечные Александра Рябоконя на 80-й минуте сумели сравнять счет. Караваев, не глядя, отдал пас назад на вратаря, мяч перехватил Филиппов, который обыграл Бущана и попал в пустые ворота — 1:1.

“Это случайность, конечно. Он (Караваев — ред.) ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали его, поскольку он переживает очень. Во-первых, потому что ошибся, а во-вторых, потеряли очки, но мы должны ему помочь, он справится”, — признался защитник киевлян Никита Бурда.

Добавим, что “Динамо” 46 очков и занимает 3-е место чемпионата. “Десна” отстает на 3 балла.

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