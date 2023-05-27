Обрання запобіжного заходу судді Тандиру: засідання суду має відбутись сьогодні о 20:00
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, який скоїв ДТП на блокпосту в результаті якої загинув нацгвардієць. Засідання заплановане на 20:00. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, передає УНН.
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"Прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді. У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання заплановане на 20:00, вул. Володимирська, 15", - повідомила Максимець.
Раніше
Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Що передувало
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.
У нього примусово відібрали біологічні зразки для встановлення чи перебував суддя у стані сп’яніння під час ДТП. Тандир перебуває під вартою.