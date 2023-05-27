Избрание меры пресечения судье Тандыру: заседание суда должно состояться сегодня в 20:00
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения судье Алексею Тандыру, который совершил ДТП на блокпосту в результате которого погиб нацгвардеец. Заседание запланировано на 20:00. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УНН.
Цитата
"Прокуратура внесла в Печерский районный суд г. Киева ходатайство об избрании меры пресечения судье. В ходатайстве просим избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Заседание запланировано на 20:00, ул. Владимирская, 15", - сообщила Максимец.
Ранее
Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Что предшествовало
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
У него принудительно отобрали биологические образцы для установления находился ли судья в состоянии опьянения во время ДТП. Тандыр находится под стражей.