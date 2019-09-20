Обрання запобіжного заходу мінеру столичного мосту Метро: суд пішов в нарадчу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Суддя Дніпровського районного суду Києва, яка обирає запобіжний захід Олексію Бельку, який погрожував підірвати столичний міст Метро, видалились до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення ухвали, резулятивна частина якої буде винесена орієнтовно через одну годину",- сказала суддя.
Також, адвокат Белька заявив, що не згодний з прокуратурою, щодо тримання його підзахисного під вартою.
"Я вважаю, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання підвартою, строком на 60 діб є не обґрунтованим",- сказав адвокат.
Як повідомляє УНН, прокуратура просить для чоловіка, який 18 вересня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, хочуть взяти на поруки три особи.
Раніше, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на сході України.