Мінера столичного мосту Метро хочуть взяти на поруки три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, хочуть взяти на поруки три особи, передає кореспондент УНН.
Виявили бажання взяти на поруки колишнього учасника АТО Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро народний депутат Яна Зінкевич, командир "КОРДу", а також очільник МВС Арсен Аваков.
Аваков до суду не прийшов, його інтереси представив адвокат Андрій Тарасов.
Як повідомляв УНН, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на сході України.
Нагадаємо, Олексію Бельку, який погрожував підірвати столичний міст Метро, призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну.