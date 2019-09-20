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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53151 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110379 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102250 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109378 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119275 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148486 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140430 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187463 просмотра

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Минера столичного моста Метро хотят взять на поруки три человека

Минера столичного моста Метро хотят взять на поруки три человека

Киев  •  УНН

 • 14791 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, хотят взять на поруки три человека, передает корреспондент УНН.

Изъявили желание взять на поруки бывшего участника АТО Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, народный депутат Яна Зинкевич, командир "КОРДа", а также глава МВД Арсен Аваков.

Аваков в суд не пришел, его интересы представил адвокат Андрей Тарасов.

Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

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