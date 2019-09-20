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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56992 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111084 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102934 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110019 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119541 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148224 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Избрание меры пресечения минеру столичного моста Метро: суд пошел в совещательную

Избрание меры пресечения минеру столичного моста Метро: суд пошел в совещательную

Киев  •  УНН

 • 11019 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Судья Днепровского районного суда Киева, которая избирает меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, удалились в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения, резулятивная часть которой будет вынесена ориентировочно через час", - сказала судья.

Также, адвокат Белько заявил, что не согласен с прокуратурой, о содержании его подзащитного под стражей.

"Я считаю, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток является необоснованным", - сказал адвокат.

Как сообщает УНН, прокуратура просит для мужчины, который 18 сентября сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, хотят взять на поруки три человека.

Ранее, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

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